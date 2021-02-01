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Виторгана госпитализировали в Киеве 

Украина.ру 24 минуты назад
Эммануила Виторгана госпитализировали в Киеве
Фото: РИА Новости
Народный артист Российской Федерации, 81-летний Эммануил Виторган попал в больницу во время съемок в Киеве. Об этом 1 февраля сообщает издание «Вокруг ТВ»
Сообщается, что актер почувствовал недомогание на съемочной площадке. У него было сильное головокружение.
Виторгана отвезли в больницу. Выяснилось, что в желудке у него лопнул сосуд, из-за чего началось внутреннее кровотечение.
При этом госпитализировали Виторгана в платную палату. Счет составил 800 долларов в сутки, плюс платные обследования.
Жена Виторгана Ирина Млодик сообщила, что пандемия истощила их запасы и ей пришлось обратиться за финансовой помощью к сыну актера Максиму Виторгану.

«Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтоб помогли», — сказала супруга актера.

Благодаря переводу денег от сына долг за лечение удалось погасить.
У пары двое совместных детей — дочери Этель и Клара, 2018-го и 2019 года рождения. У Виторгана также сын Максим от актрисы Аллы Балтер и дочь Ксения Румянцева, рожденная в браке с актрисой Татьяной Румянцевой.
По данным СМИ, Виторган в Киеве снимался сразу в четырех проектах, два из них — фильмы «Сердце Риты» и «Странная любовь». При этом он смог побывать в Одессе, родном городе своих родителей.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ирина Млодик , Алла Балтер , Ксения Румянцева , Татьяна Румянцева , Эммануил Виторган , Вокруг ТВ , Киев , Одесса
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