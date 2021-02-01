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Появились кадры со свадьбы певицы Монеточки 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Появились кадры со свадьбы певицы Монеточки
Фото: @zarykovskaya
В сети появились кадры с банкета, посвященного свадьбе певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) и музыканта Виктора Исаева (настоящее имя — Виктор Емелин). Об этом сообщает «СтарХит».
Пара заключила официальный брак в конце декабря 2020 года, на регистрации в Сочи присутствовали только Монеточка и ее жених. Банкет в честь свадьбы состоялся 31 января в Москве после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на работу ресторанов. На торжестве присутствовали, в частности, артисты Сергей Бурунов и Александра Бортич.
22-летняя Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева 26 декабря. Позже исполнительница поделилась сомнениями по поводу замужества.
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Шоу-бизнес , Елизавета Гырдымова , Сергей Бурунов , Александра Бортич , Краснодарский Край , Москва , Сочи
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