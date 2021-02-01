Максакова рассказала о последнем разговоре с матерью 

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что она вернулась на родину. Тогда же певица сама рассказала, что хочет встретиться со своей матерью, живущей в Москве, а та нет.

Сегодня Максакова-младшая стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него она заявила, что ее мать, отрекшись от нее, поступила хуже деревенской бабы. Певица рассказала, как пришла с букетом цветов в гримерку матери после ее творческого вечера. Та лишь спросила, как много времени дочь проведет в Москве.