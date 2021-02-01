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Риелтор оценил примерную стоимость особняка Ротару под Киевом 

Украина.ру 32 минуты назад
Особняк Ротару под Киевом оценили в полмиллиарда рублей
Фото: РИА Новости
В конце января в сеть попало видео с домом украинской певицы Софии Ротару, снятое журналистами с воздуха. Строение находится в элитном поселке Конча-Заспа, это южный пригород украинской столицы. Приблизительную стоимость недвижимости на днях опубликовала Teleprogramma.pro.
По данным СМИ, площадь строения 1412 квадратных метра. Эксперт по вопросам недвижимости Алексей Силантьев заявил, что цена подобного особняка может составлять примерно полмиллиарда рублей.
По данным украинских сайтов недвижимости, цены на жилье аналогичной площади в указанных поселках варьируются от 50 до 170 миллионов гривен, что соответствует суммам от 135 до 459 миллионов рублей.
Однако, уточнил риелтор, речь может идти о стоимости недвижимости без учета земельного участка. Плюс ко всему Ротару никогда не мелочится с ценами на свою недвижимость, считая ее «звездной».
Так, в конце прошлого года стало известно, что певица выставила на продажу свой отель в Ялте за астрономические 25 миллионов евро, что в переводе на рубли — 2 миллиарда 285 миллионов.
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Шоу-бизнес , София Ротару , Киев , Республика Крым , Ялта
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