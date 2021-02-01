В Telegram появились фейковые рассылки от российских звезд 

Популярный мессенджер Telegram атаковали мошенники. Фейки отправляют рассылки от российских «звезд» и требуют денег за бесплатную рекламу. Ситуацию прокомментировала певица Елена Темникова

«Удивительно, что более мелкие компании клюют на обман, учитывая, что мошенники предлагают очевидно несуществующие в природе цены», — отметила она.

Темникова предупреждала об этом своих подписчиков в социальных сетях и просила связываться для сотрудничества только через официальные контакты. Певица добавила, что в ее профилях рекламируются лишь популярные бренды.

Кроме того, спам-рассылка поступает и от якобы продюсеров репера Моргенштерна. Злоумышленники предлагают опубликовать рекламу товаров и услуг компании, например, в профиле певцов в соцсети. За такую услугу мошенники требуют от 10 тысяч рублей. Представители Моргенштерна пока никак не прокомментировали информацию. Помимо звезд, мошенники начали выдавать себя за администраторов популярных телеграм-каналов. Об этом рассказали представители компании Group-IB в своем канале.

Как отмечает советник гендиректора АО «Национальной инжиниринговой корпорации» Игорь Бедеров, расценки на схему продажи «моратория» на публикацию негативных материалов о компании или персоне варьируются от 50 тысяч рублей за компромат на обычного директора до миллионов долларов, если после публикации материалов может сорваться сделка или IPO.

Случаи мошенничества также фиксировал сервис выявления цифровых угроз ETHIC Infosecurity a Softline Company. По словам аналитиков, наплыв фейковых сообщений от представителей звезд шоу-бизнеса, банкиров и других известных людей, начался еще в 2019 году. В это время в Facebook появилась реклама предложений заработка на криптовалютах с использованием фотографий основателя Telegram Павла Дурова

Эксперт департамента защиты цифровых рисков Group-IB считает, что интерес злоумышленников к популярному мессенджеру вырос на фоне увеличения числа его пользователей. Кроме того, оплата за услуги рекламы или размещения фейковых публикаций происходит без официального договора, передает «Коммерсант».

Ранее мессенджер добавил функцию переноса диалогов из WhatsApp и других мобильных приложений. Нововведение станет доступно пользователям с операционной системой iOS, написано в описании обновления.