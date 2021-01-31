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Сашу Звереву на телешоу выставили полусумасшедшей 

Ирина Лебедева 53 минуты назад
Сашу Звереву на телешоу выставили полусумасшедшей
Фото: Instagram
Сашу Звереву пригласили участвовать в новом шоу «Мама Life» на телеканале ТНТ.
Известно, что экс-солистка поп-группы «Демо» имеет собственные взгляды на материнство, правильное питание, воспитание детей.
Своих детей у Саши четверо, младшему сыну Себастьяну нет и года.
Зверева живет в Америке, ведет для женщин семинары и онлайн-мероприятия по тематике здорового образа жизни.
В первом выпуске программы шла речь о правильном питании.
Зверева рассказала, что за продуктами ездит на фермерские рынки, покупая по возможности все натуральное.

«Никогда не поеду в магазины, где лежат глянцевые, натертые воском яблоки, где бананы лежат неделю. Для меня червивое яблоко — хороший признак», — приводит ее слова cosmo.ru.

Но в итоговой версии шоу Саша получила совсем не то, что планировала.
Ведущий Иван Пышненко, КВН-щик, по ее мнению, был к ней предвзято настроен.
Вместо того, чтобы объективно показать ее точку зрения, он высмеивал ее идеи и выставил героиню эксцентричной и не в меру избалованной американкой.
Тогда как ко второй участнице передачи, демонстрировавший более традиционный подход к питанию, он был вполне благосклонен.

«У меня сердце болит. И вся семья со мной загрустила. Мы снимались с полнейшей отдачей. Но это всё только укрепляет нас в нашей вере и очевидности того, где истина, а где ее хотят от нас спрятать», пишет Саша.

И обещает свои последовательницам продолжать делиться личным опытом.
Подписчицы поддержали многодетную маму.

«Обсмеяли в шоу, так неприятно… Какой-то полуобманщицей выставили Вас и полусумасшедшей… Зато вторая героиня прям олицетворение адекватности, нахваливая святой глютен и прокисший творог», «Мне если честно было за Вас так обидно, выставили как-то не с хорошей стороны. Как будто высмеивали».

Как ранее сообщал «Рамблер», певица является противником искусственных изменений тела. Она не собирается делать пластику груди.
В том числе артистке не приходится по душе и идея сделать прививку от коронавируса.
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Шоу-бизнес , Саша Зверева , Cosmopolitan
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