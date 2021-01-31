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Москва

Садальский с Богдановой перепугали соседей в поезде 

Ирина Лебедева 1 час назад
Садальский с Богдановой перепугали соседей в поезде
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский и его коллега Ольга Богданова ехали из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в спектакле.
В пути они увлеклись обсуждением предстоящего действа и стали отрабатывать сцену из спектакля «Неисправимый лгун».
Соседи по вагону решили, что стали свидетелями семейной ссоры.
Мужчина из соседнего купе подошел к Садальскому и попросил вести себя прилично.
Наутро актеры решили зайти к соседу и извиниться за нарушенный сон.
Попутчиком оказался певец Олег Погудин, который возвращался из Москвы после концерта. Дело завершилось общей фотографией на память.

«Ночью в Гранд-Экспрессе, по пути в Петербург, репетировали с Ольгой Богдановой сцену из спектакля:

— Все эти годы я одна заботилась о наших детях! Единственное, о чем удалось с тобой договориться, чтобы ты ходил на родительские собрания!

— Так я и ходил!

— А что ты там делал?

— Сидел!

— Ты храпел!

— Я притворялся, что храпел! Мне было неприятно слушать, как плохо учатся твои дети!

— Мои дети? А, может быть, наши дети? Наши дети учились плохо, да! А все почему? Потому что их отца никогда не было дома!

В этот момент к нашему купе подходит человек и говорит:

— Мы с мамой не хотим слушать ваши семейные разборки!

Занавес… Мы с Олей тихо похихикали и разошлись по купе. Действительно, чего это мы. Забыли, что не на сцене», — рассказал Садальский в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом РИА ФАН прокомментировал заявление рэпера Моргенштерна о том, что он хотел бы представить Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. По его мнению, кумиру молодежи лучше остаться «дома».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Олег Погудин , Ольга Богданова , РИА ФАН
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