Садальский с Богдановой перепугали соседей в поезде 

Станислав Садальский
и его коллега Ольга Богданова
ехали из Москвы
в Санкт-Петербург
, чтобы принять участие в спектакле.
В пути они увлеклись обсуждением предстоящего действа и стали отрабатывать сцену из спектакля «Неисправимый лгун».
Соседи по вагону решили, что стали свидетелями семейной ссоры.
Мужчина из соседнего купе подошел к Садальскому и попросил вести себя прилично.
Наутро актеры решили зайти к соседу и извиниться за нарушенный сон.
Попутчиком оказался певец Олег Погудин
, который возвращался из Москвы после концерта. Дело завершилось общей фотографией на память.
«Ночью в Гранд-Экспрессе, по пути в Петербург, репетировали с Ольгой Богдановой сцену из спектакля:
— Все эти годы я одна заботилась о наших детях! Единственное, о чем удалось с тобой договориться, чтобы ты ходил на родительские собрания!
— Я притворялся, что храпел! Мне было неприятно слушать, как плохо учатся твои дети!
— Мои дети? А, может быть, наши дети? Наши дети учились плохо, да! А все почему? Потому что их отца никогда не было дома!
В этот момент к нашему купе подходит человек и говорит:
— Мы с мамой не хотим слушать ваши семейные разборки!
Занавес… Мы с Олей тихо похихикали и разошлись по купе. Действительно, чего это мы. Забыли, что не на сцене», — рассказал Садальский в микроблоге.
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