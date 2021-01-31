«Дом-2» возвращается на телеэкраны 

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Перезагрузка: «Дом-2» возвращается.

В конце прошлого года, к великому огорчению фанатов шоу, было объявлено, что проект закрывают. Свернули съемочные площадки…

Прошла информация, что проект стал убыточным и его владельцам содержать его невыгодно.

Но и телезрители и участники телестройки никак не хотели смириться с ситуацией.

Раз за разом появлялись инсайдерские новости о том, что команду готов приютить другой телеканал, что «Дом-2» переедет на иную площадку.

И вот все же слухи оказались истиной. 30 января стало известно, что уже в первых числах февраля начинается работа над новым сезоном реалити-шоу, сообщает radiokp.ru.

Правда, название канала все еще держится в секрете.

Неизвестно также, что будет с составом участников, хотя предполагается, что самые рейтинговые их них останутся в команде.