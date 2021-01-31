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Москва

«Дом-2» возвращается на телеэкраны 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
«Дом-2» возвращается на телеэкраны
Фото: Instagram
Перезагрузка: «Дом-2» возвращается.
В конце прошлого года, к великому огорчению фанатов шоу, было объявлено, что проект закрывают. Свернули съемочные площадки…
Прошла информация, что проект стал убыточным и его владельцам содержать его невыгодно.
Но и телезрители и участники телестройки никак не хотели смириться с ситуацией.
Раз за разом появлялись инсайдерские новости о том, что команду готов приютить другой телеканал, что «Дом-2» переедет на иную площадку.
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И вот все же слухи оказались истиной. 30 января стало известно, что уже в первых числах февраля начинается работа над новым сезоном реалити-шоу, сообщает radiokp.ru.
Правда, название канала все еще держится в секрете.
Неизвестно также, что будет с составом участников, хотя предполагается, что самые рейтинговые их них останутся в команде.
Как ранее сообщал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходивший с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» показали 30 декабря 2020 года.
Глава «Газпром-Медиа» (включает ТНТ, «Пятницу» и другие каналы) Александр Жаров объяснял, что ТНТ решил сфокусироваться на юморе и сериалах.
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Шоу-бизнес , Александр Жаров , Газпром-медиа
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