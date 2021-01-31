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Москва

Горбань показала эротические игры с Глушко 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
Горбань показала эротические игры с Глушко
Фото: РИА Новости
Мария Горбань в инстаграме анонсировала спектакль со своим участием.
Она выложила фотографию — звезда в купальнике, босоножках на высоких каблуках и яркой шляпке ведет на поводке Сергея Глушко (Тарзана).

«Москва! Сегодня играем в 20:00 «Муж на час» всех очень жду! Приносите корм для животных», — написала Мария в микроблоге.

Фолловеры принялись упражняться в остроумии.
В первую очередь, конечно, досталось стриптизеру. Его в шутку перепутали с Леонтьевым, глобально добавив возраста, а также усомнились в наличии у него артистических талантов.

«Корм Тарзану вместо цветов?», «А у Тарзана разве есть актерские данные?», «Маша отпусти Леонтьева, ему уже 168 лет. А вы бедного на поводок», «Это Тарзан, ему чуть меньше».

Как ранее писал «Рамблер», Мария Горбань вызвала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав страстное фото со своим реальным мужем.
Поклонники, которые нередко называют актрису «экранной супругой» Дмитрия Нагиева, назвали поведение артистки «изменой» известному шоумену.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань , Сергей Глушко
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