Адвокат Жорин усомнился в законности сделки с квартирой Началовой

В СМИ появилась информация о том, что половина квартиры Юлии Началовой, оформленная на ее бывшего супруга, выставлена на продажу.

И что дочь певицы, которая живет там с бабушкой и дедушкой, уже пакует вещи для переезда.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что родственникам Началовой не стоит торопиться.

Следует внимательно изучить все обстоятельства первоначальной сделки, понять, каким все же образом Фролову досталась эта жилплощадь.

«Заинтересованные лица могут попытаться обжаловать сделку и в рамках судебного разбирательства запросить регистрационное дело. Необходимо исследовать эти документы, из которых и станет понятно, насколько законна или незаконна была эта сделка. В любом случае, точку в этом споре поставит суд», — приводит слова правозащитника 5 канал.

И только в том случае, если сделка все же признана законной, нужно договариваться со вторым собственником о процедуре купли-продажи апартаментов.

К сожалению, моральные аспекты здесь остаются вне судебной юрисдикции.

Как ранее писал «Рамблер», жилье Юлии и ее дочке Вере Алдониной досталось от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина

Позднее Юлия заключила с тогдашним своим бойфрендом хоккеистом Александром Фроловым договор — он ей 20 млн на раскрутку альбома, она — половину квартиры.

Потом Началова пыталась исправить свою ошибку и доказать, что этих денег она не увидела, но в итоге суд признал сделку действительной.