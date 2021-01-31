Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев «резидентами» 

Русскоязычное население Украины является не более чем резидентами без права голоса. Такое мнение в эфире "4 канала" высказал лидер украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.
"Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. Они не украинцы, но резиденты Украины. Ну я себе так придумал", — заявил музыкант.
Создающие русскоязычный контент, добавил Скрипка, являются частью культурного пространства России.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США.
На Украине регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а экс-депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы страны сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.