Ева Мендес дала пищу слухам о помолвке с Райаном Гослингом 

Звезды познакомились в 2011 году. С тех пор они неразлучны. За время отношений у них появилось две дочери. Старшей Эсмеральде сейчас шесть лет, младшей Аманде — четыре года.

Это все, что известно общественности о личной жизни популярных актеров. Дело в том, что они тщательно скрывают подробности отношений от посторонних. Поэтому фанаты особенно внимательны к деталям, которые могут указать на любые изменения в жизни кумиров.

Одну из них поклонники актеров увидели на свежем снимке Мендес, который сделали папарацци. Как пишет Lady Mail , актрису запечатлели на семейной прогулке с детьми.

На левой руке на безымянной пальце у нее видно кольцо. Пользователи сети тут же выдвинули предположение, что 46-летняя Мендес и 40-летний Гослинг обручились. Официального подтверждения этого от представителей пары пока нет.

В 2019 году «Профиль» сообщал, что фильм «Правила съема: Метод Хитча» вошел в топ-25 романтических комедий . Мендес исполнила в ленте роль циничной журналистки.

Также актриса известна по ролям в картинах «Двойной форсаж» (2003), «Призрачный гонщик» (2007) и другим. Последний фильм с ее участием «Как поймать монстра» вышел в 2014 году.

Гослинг, в свою очередь, продолжает активно сниматься. Один из последних фильмов с ним — «Человек на Луне» (2018). Также актер известен по таким картинам, как «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Славные парни» (2016), «Ла-Ла Ленд» (2016), «Игра на понижение» (2015) и другим.