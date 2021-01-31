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Ева Мендес дала пищу слухам о помолвке с Райаном Гослингом 

Профиль 10 минут назад
Ева Мендес дала пищу слухам о помолвке с Райаном Гослингом
Фото: ©Wikimedia
Американская актриса Ева Мендес и канадский актер Райан Гослинг считаются одной из самых крепких пар Голливуда. При этом они не состоят в официальном браке.
Звезды познакомились в 2011 году. С тех пор они неразлучны. За время отношений у них появилось две дочери. Старшей Эсмеральде сейчас шесть лет, младшей Аманде — четыре года.
Это все, что известно общественности о личной жизни популярных актеров. Дело в том, что они тщательно скрывают подробности отношений от посторонних. Поэтому фанаты особенно внимательны к деталям, которые могут указать на любые изменения в жизни кумиров.
Одну из них поклонники актеров увидели на свежем снимке Мендес, который сделали папарацци. Как пишет Lady Mail, актрису запечатлели на семейной прогулке с детьми.
На левой руке на безымянной пальце у нее видно кольцо. Пользователи сети тут же выдвинули предположение, что 46-летняя Мендес и 40-летний Гослинг обручились. Официального подтверждения этого от представителей пары пока нет.
В 2019 году «Профиль» сообщал, что фильм «Правила съема: Метод Хитча» вошел в топ-25 романтических комедий. Мендес исполнила в ленте роль циничной журналистки.
Также актриса известна по ролям в картинах «Двойной форсаж» (2003), «Призрачный гонщик» (2007) и другим. Последний фильм с ее участием «Как поймать монстра» вышел в 2014 году.
Гослинг, в свою очередь, продолжает активно сниматься. Один из последних фильмов с ним — «Человек на Луне» (2018). Также актер известен по таким картинам, как «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Славные парни» (2016), «Ла-Ла Ленд» (2016), «Игра на понижение» (2015) и другим.
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Шоу-бизнес , Райан Гослинг , Ева Мендес , Голливуд , США
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