Бузова обследуется в медцентре после расставания с Манукяном 

Ольга Бузова приходит в себя после расставания с экс-возлюбленным.
Кроме того, возможно, потребовали внимания травмы, полученные во время выступлений в «Ледниковом периоде».
Телеведущая проходит обследование и необходимые процедуры в оздоровительном центре. Об этом она сообщила в сторис инстаграма.
«Раз в год, в апреле обычно, я делаю обследование — полный чек-ап организма. Так получилось, что в январе такой стресс, что я просто поняла в какой-то момент, что мне просто необходимо», — объяснила эвезда.
Курс обследований обойдется звезде не так дорого — в 50 тысяч рублей.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая сообщила о разрыве с Давой в Instagram, а после опубликовала несколько эмоциональных Stories, в которых намекнула на измены и насилие со стороны экс-возлюбленного.