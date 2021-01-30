Бузова обследуется в медцентре после расставания с Манукяном 

Ольга Бузова приходит в себя после расставания с экс-возлюбленным.

Кроме того, возможно, потребовали внимания травмы, полученные во время выступлений в «Ледниковом периоде».

Телеведущая проходит обследование и необходимые процедуры в оздоровительном центре. Об этом она сообщила в сторис инстаграма.

«Раз в год, в апреле обычно, я делаю обследование — полный чек-ап организма. Так получилось, что в январе такой стресс, что я просто поняла в какой-то момент, что мне просто необходимо», — объяснила эвезда.

Курс обследований обойдется звезде не так дорого — в 50 тысяч рублей.