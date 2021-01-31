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Названа причина смерти известной советской певицы Аллы Иошпе 

News.ru и ещё 2 14 минут назад
Мария Арбатова сообщила подробности смерти Аллы Иошпе
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Народная артистка России Алла Иошпе умерла в возрасте 83 лет в Москве. Близкая знакомая артистки писательница Мария Арбатова поспешила развеять миф о том, что причиной смерти артистки стал коронавирус.
По словам Арбатовой, у Иошпе остановилось сердце. И для того чтобы спасти певицу, было сделано всё возможное.

И её дочка, врач, сказала сама, что даже благодарила врачей реанимации, которые невозможное сделали. Это 100% не COVID. Для Тани как для врача это было ожидаемо. Она была в больнице долгое время и там и ушла, — цитирует Арбатову Пятый канал.

Алла Иошпе прославилась в середине прошлого века. Её дуэт со Стаханом Рахимовым был необычайно популярен в 60–70-х годах XX века. В 1971 году пара собиралась отправиться в Израиль на ПМЖ, но получила не только отказ, но и запрет на концерты.
В 2002 году супругам присвоили звания народных артистов России. В 2004 году состоялся их концерт в концертном зале «Россия», посвящённый 40-летию творческого дуэта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка РФ, знаменитая эстрадная певица Алла Иошпе умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова.
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Шоу-бизнес , Мария Арбатова , Москва
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