Начинается дележ квартиры покойной Началовой 

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Совладелец квартиры Началовой хоккеист Александр Фролов заявил о своих правах на недвижимость.

Ему принадлежит половина четырехкомнатных апартаментов в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера», которую он отсудил у Юлии.

Жилье Юлии и ее дочке Вере Алдониной досталось от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина

Позднее Юлия заключила с тогдашним своим бойфрендом хоккеистом Александром Фроловым договор — он ей 20 млн на раскрутку альбома, она — половину квартиры.

Потом Началова пыталась исправить свою ошибку и доказать, что этих денег она не увидела, но в итоге суд признал сделку действительной.

Некоторое время после смерти Юлии ее дочь с родными жили в квартире спокойно, но сейчас Фролов потребовал свою долю.

Апартаменты оцениваются приблизительно в 90 мл рублей, выкупить его половину семья не имеет возможности.

Так что квартиру придется выставлять на рынок, рассчитываться с совладельцем, а для дочери певицы приобрести жилье на оставшуюся сумму, — информирует «Комсомольская Правда».

А сейчас Вера с дедушкой и бабушкой собирают вещи.

Как ранее писал «Рамблер», Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой и учится в школе рядом с домом.

Отец Веры — известный футболист Евгений Алдонин, принимает активное участие в жизни дочери.