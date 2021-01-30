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Москва

Начинается дележ квартиры покойной Началовой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Начинается дележ квартиры покойной Началовой
Фото: РИА Новости
Совладелец квартиры Началовой хоккеист Александр Фролов заявил о своих правах на недвижимость.
Ему принадлежит половина четырехкомнатных апартаментов в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера», которую он отсудил у Юлии.
Жилье Юлии и ее дочке Вере Алдониной досталось от отца Веры, футболиста Евгения Алдонина.
Позднее Юлия заключила с тогдашним своим бойфрендом хоккеистом Александром Фроловым договор — он ей 20 млн на раскрутку альбома, она — половину квартиры.
Потом Началова пыталась исправить свою ошибку и доказать, что этих денег она не увидела, но в итоге суд признал сделку действительной.
Некоторое время после смерти Юлии ее дочь с родными жили в квартире спокойно, но сейчас Фролов потребовал свою долю.
Апартаменты оцениваются приблизительно в 90 мл рублей, выкупить его половину семья не имеет возможности.
Так что квартиру придется выставлять на рынок, рассчитываться с совладельцем, а для дочери певицы приобрести жилье на оставшуюся сумму, — информирует «Комсомольская Правда».
А сейчас Вера с дедушкой и бабушкой собирают вещи.
Как ранее писал «Рамблер», Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой и учится в школе рядом с домом.
Отец Веры — известный футболист Евгений Алдонин, принимает активное участие в жизни дочери.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Евгений Алдонин , Комсомольская правда
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