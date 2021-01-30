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Москва

Зрители назвали фильм о Началовой «танцами на костях» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Зрители назвали фильм о Началовой «танцами на костях»
Фото: РИА Новости
К 40-летию покойной певицы вышел документальный фильм "Подлинная история Юлии Началовой".
Лента вызвала дружное негодование у многих поклонников и друзей звезды.
Дело в том, что родственники Юлии и ее подруга и пиарщица Анна Исаева обнародовали слишком много подробностей из личной жизни певицы — тех, которые она никогда не выносила на публику.
Так, в фильме звучат голосовые сообщения, которые Началова, будучи уже тяжело больна, посылала Исаевой из клиники.
Звезда скрывала свое состояние, умирающая Юлия надеялась выздороветь, и в соцсети писала, что с ней все отлично и она отдыхает в Риме.

«Але, Нютик. Я в Инстаграм выкладываю, что свалила в Рим на несколько дней. Чтобы какие-то там разговоры — не разговоры… Скажи: все сплетни, работала-работала — и поехала отдохнуть в Италию. Я там такие расписные посты делаю, сейчас еще повыкладываю, что, типа, улетела, ставлю геолокацию — Рим, Рим, Рим… На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: "Какая больница? Она в Риме"», — цитирует аудиозапись «Комсомольская Правда».

Для чего-то создатели фильма углубились в отношения Началовой с мужем-футболистом Алдониным, битвы за квартиру с хоккеистом Александром Фроловым, оскорбили ее первого супруга музыканта Ланского.
В общем, к памятной дате поклонники ждали доброго и светлого сюжета. А то, что получилось, они назвали «танцами на костях». По мнению зрителей, гораздо лучше было бы организовать концерт памяти Юлии, — пишет "КП".
Как ранее писал «Рамблер», в 2007 году Началова сделала пластическую операцию по изменению формы груди в Лос-Анджелесе.
После этого у нее развился сепсис, и ее прооперировали вновь. Также певица страдала анорексией. Та вызвала у нее диабет, а позже — диабетическую гангрену.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Анна Исаева , Комсомольская правда
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