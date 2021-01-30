Утяшева пожаловалась, что они с Волей мало зарабатывают 

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Однако, как оказалось, проживание в шикарном отеле им не по средствам.

В сторис инстаграма Ляйсан выложила видеоэкскурсию по Palazzo Versace Dubai. Гостиница действительно роскошная, и одна ночь там стоит 25 тыс..долларов.

Ляйсан показала подписчикам богатые интерьеры этого практически дворца и призналась, что после экскурсии обзавелась комплексами.

Они с мужем, как оказалось, слишком мало зарабатывают, чтобы позволить себе дорогой отдых.

В завершение экскурсии Павел призвал супругу вернуться к действительности и пойти купаться на бесплатный пляж.

Как ранее писал «Рамблер», Павел Воля рассказал в своем Instagram, что они с семьей улетели на отдых в ОАЭ на месяц. «Не ищите нас», — написал он тогда в блоге.

И теперь звездное семейство уже хвастается ровным золотистым загаром, публикует живописные фото и видео с местными красотами.