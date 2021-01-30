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Москва

Бизнес Светлакова сильно пострадал из-за пандемии 

Ирина Лебедева 48 минут назад
Бизнес Светлакова сильно пострадал из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса, погубили немало бизнесов.
Серьезный урон понес и шоумен Сергей Светлаков, — сообщают dni.ru.
Как известно, он занимается ресторанным бизнесом. У него два ресторана в Москве, эти заведения смогли пережить самую трудную пору.
А вот точка в его родном Екатеринбурге — нет.
В 2016 году Сергей открыл там ресторан, вложив в проект около 60 млн рублей. Дело пошло, но, когда была объявлена пандемия коронавируса, доход критически упал.
Владельцы помещения не стали снижать арендную плату, и Светлаков принял решение закрыть заведение.
Заболеваемость ковидом пошла на спад, одна за одной отменяются ограничительные меры.
Сергей же решил попытать счастья в другом регионе — в ближайшем будущем он планирует открыть ресторан в Казани.
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Светлаков переболел ковидом.
Заболевание протекало нелегко, его пришлось даже переводить из Боткинской больницы в специализированную клинику 52 для больных коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Сергей Светлаков , Дни.Ру
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