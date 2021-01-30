Бизнес Светлакова сильно пострадал из-за пандемии 

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Карантинные ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса, погубили немало бизнесов.

Как известно, он занимается ресторанным бизнесом. У него два ресторана в Москве, эти заведения смогли пережить самую трудную пору.

А вот точка в его родном Екатеринбурге — нет.

В 2016 году Сергей открыл там ресторан, вложив в проект около 60 млн рублей. Дело пошло, но, когда была объявлена пандемия коронавируса, доход критически упал.

Владельцы помещения не стали снижать арендную плату, и Светлаков принял решение закрыть заведение.

Заболеваемость ковидом пошла на спад, одна за одной отменяются ограничительные меры.

Сергей же решил попытать счастья в другом регионе — в ближайшем будущем он планирует открыть ресторан в Казани.

Как ранее писал «Рамблер», Сергей Светлаков переболел ковидом.

Заболевание протекало нелегко, его пришлось даже переводить из Боткинской больницы в специализированную клинику 52 для больных коронавирусом.