За Манукяном охотятся судебные приставы 

Не самый лучший год выдался у Давида Манукяна

Его, да еще и со скандалом, бросила Ольга Бузова . На тренировке блогер вывихнул плечо.

А теперь им активно заинтересовались судебные приставы, — рассказывает «Комсомольская Правда».

Как оказалось, у экс-возлюбленного поющей телеведущей огромные долги.

Эта история тянется еще с 2015 года, когда Манукян заключил договоры с двумя риелторами из Новосибирска, пообещав им квартиру в строящемся доме.

Деньги Дава получил, более миллиона, что подтверждается документами. А вот квартиры люди не увидели.

Выяснилось, что ее перепродали другому человеку. И с той поры пострадавшие пытаются вернуть свои кровные.

Суды длились не один год. Изначально суд встал на сторону обманутых покупателей, но Манукян это решение обжаловал.

Тем не менее, в итоге разбирательств было оставлено в силе первоначальное решение, и платить долги блогеру все же придется.

Однако перед приставами стоит не такая легкая задача. У Давида официально отсутствует какая-либо собственность, и даже автомобиль, которым он хвастался в соцсети — принадлежит не ему.

Тем не менее, ситуация не безнадежна. По мнению юриста, вернуть свое потерпевшие смогут, добившись объявления Манукяна банкротом с последующим расторжением всех совершенных за последние три года сделок.

Это сработает, если Дава переписывал на кого-то свое имущество, или продавал его.

Также можно отследить рекламные посты в инстаграме блогера и истребовать у заказчиков сумму обещанного ему гонорара.

Как ранее писал «Рамблер», рэпер и блогер Давид Манукян разместил в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик с танцовщицей Дарьей Палей.

В комментариях фанаты предположили, что это его новая возлюбленная.