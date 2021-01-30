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Москва

За Манукяном охотятся судебные приставы 

Ирина Лебедева 1 час назад
За Манукяном охотятся судебные приставы
Фото: Instagram
Не самый лучший год выдался у Давида Манукяна.
Его, да еще и со скандалом, бросила Ольга Бузова. На тренировке блогер вывихнул плечо.
А теперь им активно заинтересовались судебные приставы, — рассказывает «Комсомольская Правда».
Как оказалось, у экс-возлюбленного поющей телеведущей огромные долги.
Эта история тянется еще с 2015 года, когда Манукян заключил договоры с двумя риелторами из Новосибирска, пообещав им квартиру в строящемся доме.
Деньги Дава получил, более миллиона, что подтверждается документами. А вот квартиры люди не увидели.
Выяснилось, что ее перепродали другому человеку. И с той поры пострадавшие пытаются вернуть свои кровные.
Суды длились не один год. Изначально суд встал на сторону обманутых покупателей, но Манукян это решение обжаловал.
Тем не менее, в итоге разбирательств было оставлено в силе первоначальное решение, и платить долги блогеру все же придется.
Однако перед приставами стоит не такая легкая задача. У Давида официально отсутствует какая-либо собственность, и даже автомобиль, которым он хвастался в соцсети — принадлежит не ему.
Тем не менее, ситуация не безнадежна. По мнению юриста, вернуть свое потерпевшие смогут, добившись объявления Манукяна банкротом с последующим расторжением всех совершенных за последние три года сделок.
Это сработает, если Дава переписывал на кого-то свое имущество, или продавал его.
Также можно отследить рекламные посты в инстаграме блогера и истребовать у заказчиков сумму обещанного ему гонорара.
Как ранее писал «Рамблер», рэпер и блогер Давид Манукян разместил в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик с танцовщицей Дарьей Палей.
В комментариях фанаты предположили, что это его новая возлюбленная.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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