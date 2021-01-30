Бывший муж Началовой пригрозил Долиной судом

Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской планирует подать в суд на певицу Ларису Долину за оскорбления. Об этом рассказала бывший продюсер группы «Иванушки» Олеся Сазыкина

В эфире шоу «Док-Ток», где обсуждали жизнь Юлии Началовой, Долина назвала ее экс-супруга «ничтожеством».

«Эти слова сильно задели музыканта, из-за чего он планирует подать в суд на артистку», — передает «Федеральное агентство новостей».

Долина также заявила, что бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской виновен в ухудшении здоровья певицы. Брак с ним испортил жизнь девушки. Гости эфира рассказали о постоянном давлении супруга на Юлию. Они сообщили, что Ланской постоянно заставлял ее худеть. В последствии именно длительный период похудения едва не привел певицу к анорексии и проблемам со здоровьем. По словам Долиной, друзья неоднократно говорили Началовой, что нужно остановиться, но она категорически никого не слушала.