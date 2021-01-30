Бородина назвала «днищем» фильм Собчак про Началову

Про фильм, показанный в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале, Бородина высказалась по просьбе подписчиков. Её спросили, смотрела ли она эпопею про певицу.

Нет, не смотрела, и мне кажется, людей после смерти надо провожать красиво и всё… И если делать фильм, то только самые приятные воспоминания. А у нас любят после смерти мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь. Это чудовищно, — написала телеведущая в своём микроблоге.

Неприемлемым Бородина посчитала и «слив» сообщений Началовой из личной переписки. Особенно ведущую покоробило обнародование просьбы певицы скрыть её болезнь.

Её голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь… Это такие страшные люди и вещи… Сливать голосовые, переписки после смерти… Просто днище, — считает ведущая «Дома-2».

Фильм «Подлинная история Юлии Началовой» был приурочен к 40-летию певицы, которое наступило бы 31 января. Но жизнь артистки оборвалась резко и трагически 16 марта 2019 года. Внезапный уход певицы из жизни до сих пор будоражит поклонников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Девочка поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.