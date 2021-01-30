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Бородина назвала чудовищным фильм Собчак про Началову 

News.ru и ещё 1 15 минут назад
Бородина назвала «днищем» фильм Собчак про Началову
Фото: Instagram
Ксения Бородина раскритиковала фильм Ксении Собчак про Юлию Началову. Телеведущая считает, что на российском телевидении «любят» вытаскивать грязь после ухода человека из жизни.
Про фильм, показанный в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале, Бородина высказалась по просьбе подписчиков. Её спросили, смотрела ли она эпопею про певицу.

Нет, не смотрела, и мне кажется, людей после смерти надо провожать красиво и всё… И если делать фильм, то только самые приятные воспоминания. А у нас любят после смерти мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь. Это чудовищно, — написала телеведущая в своём микроблоге.

Неприемлемым Бородина посчитала и «слив» сообщений Началовой из личной переписки. Особенно ведущую покоробило обнародование просьбы певицы скрыть её болезнь.

Её голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь… Это такие страшные люди и вещи… Сливать голосовые, переписки после смерти… Просто днище, — считает ведущая «Дома-2».

Фильм «Подлинная история Юлии Началовой» был приурочен к 40-летию певицы, которое наступило бы 31 января. Но жизнь артистки оборвалась резко и трагически 16 марта 2019 года. Внезапный уход певицы из жизни до сих пор будоражит поклонников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Девочка поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.
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Шоу-бизнес , Общество , Юлия Началова , Ксения Собчак , Ксения Бородина
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