Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Моргенштерн сменил имидж 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Моргенштерн сменил имидж
Фото: Instagram
Хип-хоп исполнитель Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, сменил имидж.
Процесс преображения эпатажный музыкант запечатлел в сторис Instagram. Сначала Моргенштерну остригли длинные пряди, а затем опалили уши зажигалкой, чтобы уничтожить оставшиеся волоски.
Кроме того, музыканту выбрили части бровей, чтобы имитировать шрамы.

«У меня новый фейс. Собственно, вступаю в колхоз!» — оценил смену имиджа музыкант.

На днях Алишер Валеев вернулся из Дубая, где наведался на ужин к знаменитому Нусрету Гекче. Эпатажному артисту подали мясо в сусальном золоте. За ужин рэпер заплатил около 200 тысяч рублей. Моргеншерн остался разочарован таким «скромным» счетом и передал привет нищим.
Как сообщал «Рамблер», ранее телевизионная сваха Роза Сябитова заявила, что Моргенштерн мог бы стать хорошей парой вновь одинокой Ольге Бузовой. Она заявила, что Ольга Бузова — не человек, а «серьезный пиар-проект», поэтому ей подойдет такой де пиар-проект, как она сама, каковым она считает Моргенштерна.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии
Шоу-бизнес , Нусрет Гекче , Роза Сябитова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение