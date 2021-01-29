Хип-хоп исполнитель Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, сменил имидж.
Процесс преображения эпатажный музыкант запечатлел в сторис Instagram. Сначала Моргенштерну остригли длинные пряди, а затем опалили уши зажигалкой, чтобы уничтожить оставшиеся волоски.
Кроме того, музыканту выбрили части бровей, чтобы имитировать шрамы.
«У меня новый фейс. Собственно, вступаю в колхоз!» — оценил смену имиджа музыкант.
На днях Алишер Валеев вернулся из Дубая, где наведался на ужин к знаменитому Нусрету Гекче. Эпатажному артисту подали мясо в сусальном золоте. За ужин рэпер заплатил около 200 тысяч рублей. Моргеншерн остался разочарован таким «скромным» счетом и передал привет нищим.
Как сообщал «Рамблер», ранее телевизионная сваха Роза Сябитова заявила, что Моргенштерн мог бы стать хорошей парой вновь одинокой Ольге Бузовой. Она заявила, что Ольга Бузова — не человек, а «серьезный пиар-проект», поэтому ей подойдет такой де пиар-проект, как она сама, каковым она считает Моргенштерна.