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Хип-хоп исполнитель Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, сменил имидж.

Процесс преображения эпатажный музыкант запечатлел в сторис Instagram . Сначала Моргенштерну остригли длинные пряди, а затем опалили уши зажигалкой, чтобы уничтожить оставшиеся волоски.

Кроме того, музыканту выбрили части бровей, чтобы имитировать шрамы.

«У меня новый фейс. Собственно, вступаю в колхоз!» — оценил смену имиджа музыкант.

На днях Алишер Валеев вернулся из Дубая, где наведался на ужин к знаменитому Нусрету Гекче . Эпатажному артисту подали мясо в сусальном золоте. За ужин рэпер заплатил около 200 тысяч рублей. Моргеншерн остался разочарован таким «скромным» счетом и передал привет нищим.