Успенская понадеялась на возвращение дочери домой

«Рамблер» писал, что ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы.

Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед Успенской и уехала в США. А перед новым годом дочь певицы разместила в Instagram фото с матерью и пожелала забыть все обиды и обрести умиротворение.

Сама Успенская отметила, что всегда ждет возвращения дочери и до сих пор накрывает стол на двоих.

«Двери дома всегда открыты», — заявила артистка.

Певица также отметила, что ее душевное состояние после ссоры с дочерью несколько стабилизировалось, и она даже смогла вернуться к работе.