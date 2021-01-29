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Москва

«Двери дома всегда открыты»: Успенская ждет возвращения дочери 

Елена Прошина 1 час назад
Успенская понадеялась на возвращение дочери домой
Фото: ТАСС
Певица Любовь Успенская выразила надежду, что ее дочь вернется домой. Об этом сообщает «Собеседник».
«Рамблер» писал, что ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы.
Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед Успенской и уехала в США. А перед новым годом дочь певицы разместила в Instagram фото с матерью и пожелала забыть все обиды и обрести умиротворение.
Сама Успенская отметила, что всегда ждет возвращения дочери и до сих пор накрывает стол на двоих.

«Двери дома всегда открыты», — заявила артистка.

Певица также отметила, что ее душевное состояние после ссоры с дочерью несколько стабилизировалось, и она даже смогла вернуться к работе.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ
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