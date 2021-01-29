Сын Табакова заявил, что погибнет в ДТП

Актер Павел Табаков в эфире программы «Да, это подкаст» предсказал свою смерть. По его словам, он погибнет в результате дорожно-транспортного происшествия.
Табаков принял участие в обсуждении сериала «Полёт», в котором сыграл главную роль. По сюжету фильма его герой в последний момент не попадает на борт самолета, который впоследствии терпит крушение. Сравнивая себя и своего героя, Табаков подчеркнул, что не страдает аэрофобией. По его словам, смерть на борту самолета ему не грозит, поскольку ему уготована другая судьба.
«Знаю, что меня собьет машина», — заявил он.
Актер подчеркнул, что предвестники трагедии периодически появляются в его жизни: он уже несколько раз едва не оказывался под колесами авто. В последний момент его буквально вытаскивали из-под машины очевидцы. При этом Табаков признал, что невнимательно ведет себя на проезжей части и постоянно отвлекается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пиарщица Анна Исаева заявила, что задолго до смерти Юлии Началовой её кончина была предсказана гадалкой. С прорицательницей по имени Даша она встретилась в квартире у певицы. По ее словам многое из того, что предсказала экстрасенс, не сбылось. Тем не менее Даша четко назвала дату смерти отца Исаевой и напророчила кончину Началовой. Оба предсказания сбылись. Пиарщица подчеркнула, что случайно оказалась тогда дома у певицы и не организовывала эту встречу.