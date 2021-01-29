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Москва

Кети Топурия показала новорожденного сына 

Елена Прошина 1 час назад
Кети Топурия показала фотографию с сыном
Фото: Instagram
Певица Кети Топурия опубликовала в Instagram фотографию с новорожденным сыном. впервые показав его широкой публике.
Как сообщал «Рамблер», о том, что солистка группы «А-Студио» Кети Топурия родила в одной из столичных клиник второго ребенка, стало известно 22 января. Отцом мальчика стал предприниматель Лев Деньгов.
Певица поделилась с поклонниками радостью от рождения сына, опубликовав фото с ним в соцсети. Кадр был сделан в детской. Топурия держит одетого в синий костюмчик малыша на руках.

«Я так тебя люблю», — написала она.

Фотография вызвала умиление как у поклонников артистки, так и у нее звездных коллег.
«Поздравляю, дорогая! Это всегда такое чудо…Счастья!» — пожелала певица Светлана Лобода.
«Что такое счастье…», — отметил композитор Игорь Крутой.
«Сладкий мальчик», — умилилась nonnarozenberg.
«Какие маленькие ручки», — отметила alinkasmalinka.
Интернет-пользователи пожелали малышу здоровья.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Деньгов , Игорь Крутой , Светлана Лобода
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