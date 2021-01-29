Разин проиграл в суде Шатунову 

Как пишет «Московский комсомолец» , Разин обратился в суд с требованием запретить Шатунову исполнять «Белые розы» и другие хиты, записанные им во время работы в коллективе.

Шатунов заявил в эфире ТВ, что Разин хочет сам выступать с этими песнями, причем под записанную его голосом фонограмму.

В ответ Разин подал к Шатунову еще один иск — на этот раз о защите чести и достоинства. 28 января суд отклонил требования Разина к исполнителю — на суде продюсер так и не смог доказать, что выступает на концертах не под фонограмму Шатунова.

Как рассказала адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, тяжба длилась целый год. Разин то и дело уточнял требования, но это ему не помогло. Доказательств «живого» исполнения на концертах он не представил, и суд вынес решение в пользу Юрия Шатунова.

Как сообщал «Рамблер», 13 января Андрей Разин заявил о двойной победе над Шатуновым. По его словам, Палата по патентным спорам отказала Шатунову и его директору в удовлетворении возражения на регистрацию товарного знака «Ласковый май», и в тот же день девятый арбитражный апелляционный суд отказал им в вынесении частного определения.