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Разин проиграл в суде Шатунову 

Вероника Полынина 1 час назад
Разин проиграл в суде Шатунову
Фото: РИА Новости
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин проиграл в суде бывшему солисту группы Юрию Шатунову.
Как пишет «Московский комсомолец», Разин обратился в суд с требованием запретить Шатунову исполнять «Белые розы» и другие хиты, записанные им во время работы в коллективе.
Шатунов заявил в эфире ТВ, что Разин хочет сам выступать с этими песнями, причем под записанную его голосом фонограмму.
В ответ Разин подал к Шатунову еще один иск — на этот раз о защите чести и достоинства. 28 января суд отклонил требования Разина к исполнителю — на суде продюсер так и не смог доказать, что выступает на концертах не под фонограмму Шатунова.
Разин заявил о новой победе над Шатуновым
Как рассказала адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, тяжба длилась целый год. Разин то и дело уточнял требования, но это ему не помогло. Доказательств «живого» исполнения на концертах он не представил, и суд вынес решение в пользу Юрия Шатунова.
Как сообщал «Рамблер», 13 января Андрей Разин заявил о двойной победе над Шатуновым. По его словам, Палата по патентным спорам отказала Шатунову и его директору в удовлетворении возражения на регистрацию товарного знака «Ласковый май», и в тот же день девятый арбитражный апелляционный суд отказал им в вынесении частного определения.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Московский комсомолец
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