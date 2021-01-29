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Москва

Тиму Белорусских задержали в Минске 

Мария Иванова 17 минут назад
Тиму Белорусских задержали в Минске c двумя килограммами гашиша
Фото: Instagram
Певца Тиму Белорусских (Тимофей Морозов) задержали в Минске. Telegram-канал Mash утверждает, что у него нашли два килограмма гашиша.
По данным Mash, певец находится под домашним арестом.
Канал утверждает, что задержали Тиму Белорусских еще 10 января, но СМИ об этом узнали только сейчас. Артист якобы хранил наркотики дома для себя и друзей, продавать их не планировал.
По статье 328 УК Белоруссии (незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта) грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или от двух до пяти лет тюрьмы.
После появления новости о задержании и домашнем аресте певец написал в сторис своего Instagram, что «скучал по интересным выбросам».

«Буду честен — удивило», — отметил он.

Как писал «Рамблер», в начале января Тима Белорусских объявил об уходе из Kaufman Label. Он заявил, что решил стать самостоятельным артистом. Позже у него появились новые страницы в соцсетях.
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