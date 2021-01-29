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Вдова Грачевского рассказала о конфликте с мужем перед его смертью 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Вдова Грачевского рассказала о конфликте с мужем перед его смертью
Фото: РИА Новости
Вдова художественного руководителя тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о конфликте с мужем перед его смертью.
В передаче "Пусть говорят" Белоцерковская призналась, что ругалась с мужем из-за поведения в больнице, куда он был госпитализирован с коронавирусом.

"Я с ним жутко ругалась первые два дня, потому что он в маске раздавал интервью всем. Говорю — тебе дают кислород, тебе будет тяжело дышать, а ты его просто распространяешь не туда, куда нужно", — рассказала Белоцерковская, добавив, что просила мужа лечиться, а не раздавать интервью.

Чтобы убедить Грачевского пройти компьютерную томографию легких, Белоцерковская угрожала ему разводом.
Борис Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Ранее сообщалось о выходе одного из последних телешоу с участием Грачевского.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская
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