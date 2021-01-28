Разин назвал Шнурова «стукачом» за заявление в полицию на Пригожина 

Конфликт Шунрова и Пригожина зародился в прошлом году, когда продюсер заявил, что звёздам российской эстрады в пандемию не помешала бы помощь от государства. Музыкант высмеял слова Пригожина и пообещал ему и его супруге певице Валерии прислать «сосиски из „Пятёрочки“. Позже Шнуров резко раскритиковал оппонента за отдых в Дубае в разгар пандемии. Продюсер не забыл высказывания лидера группы „Ленинград“ и в одном из интервью отметил, что хотел бы треснуть его „по башке“. После этого появилась информация, что Шнуров написал на Пригожина заявление в полицию. Он настаивает, что заявление продюсера попадает под статью уголовного кодекса об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Андрей Разин, комментируя ситуацию, назвал Шнурова „трусливым подлецом“, который исподтишка оскорбляет людей, а потом „прячется за погонами“, потому что боится расправы. Продюсер припомнил, что музыкант и на него писал заявление, когда получил резкий ответ на оскорбление Москвы и москвичей.

»Накатал заявление в прокуратуру о привлечении меня к уголовной ответственности за то, что я подстрекаю набить ему рожу», — напомнил Разин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).