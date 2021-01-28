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Разин назвал Шнурова «стукачом» за заявление в полицию на Пригожина 

Елена Прошина 53 минуты назад
Разин назвал Шнурова «стукачом» за заявление в полицию на Пригожина
Фото: РИА Новости
Продюсер Андрей Разин прокомментировал в Instagram новость о том, что Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина, который якобы угрожает его избить. Разин назвал лидера группы «Ленинград» «крысой» и отметил, что музыкант не в первый раз пытается «спрятаться за погоны».
Конфликт Шунрова и Пригожина зародился в прошлом году, когда продюсер заявил, что звёздам российской эстрады в пандемию не помешала бы помощь от государства. Музыкант высмеял слова Пригожина и пообещал ему и его супруге певице Валерии прислать «сосиски из „Пятёрочки“. Позже Шнуров резко раскритиковал оппонента за отдых в Дубае в разгар пандемии. Продюсер не забыл высказывания лидера группы „Ленинград“ и в одном из интервью отметил, что хотел бы треснуть его „по башке“. После этого появилась информация, что Шнуров написал на Пригожина заявление в полицию. Он настаивает, что заявление продюсера попадает под статью уголовного кодекса об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.
Андрей Разин, комментируя ситуацию, назвал Шнурова „трусливым подлецом“, который исподтишка оскорбляет людей, а потом „прячется за погонами“, потому что боится расправы. Продюсер припомнил, что музыкант и на него писал заявление, когда получил резкий ответ на оскорбление Москвы и москвичей.

»Накатал заявление в прокуратуру о привлечении меня к уголовной ответственности за то, что я подстрекаю набить ему рожу», — напомнил Разин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Когда лидер «Ленинграда» начал тягаться с Пригожиным, он понял, что «играть в такие игры опасно», отметил продюсер. Именно поэтому Шнуров в очередной раз «как крыса» обратился в правоохранительные органы, резюмировал он.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , Генпрокуратура РФ , МВД
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