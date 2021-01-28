Алибасов может стать «овощем» 

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии и рискует стать «овощем», заявил изданию «Дни.ру» его сын Бари Алибасов-младший. По его словам, продюсер может начисто потерять память.

Журналисты отметили, что Алибасов не явился на судебный процесс, в котором оспаривается принадлежность столичной квартиры его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они позвонили его сыну, чтобы справиться о здоровье продюсера, который сразу после новогодних каникул угодил в больницу. Оказалось, что музыкальный деятель находится в критическом состоянии: у него нарушено кровообращение, в результате под угрозой отмирания оказались отделы мозга, отвечающие за память.

«Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее. Он может стать овощем», — пояснил Алибасов-младший.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сын продюсера рассказал журналистам, почему его отец оказался на больничной койке. Он отметил, что после новогодних каникул Алибасов попал в реанимацию. Всё потому, что ему строго-настрого запрещено употреблять алкоголь и курить сигареты, а он нарушил оба запрета, когда в своей квартире ушел в загул вместе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В итоге у продюсера нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти. Музыкальный деятель оказался в критическом состоянии, и его решено было госпитализировать.

Алибасов-младший накануне отметил, что его родитель пошел на поправку и предположил, что отца выпишут 2 февраля.