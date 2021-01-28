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Москва

Блёданс довели до слёз 

Елена Прошина 1 час назад
Блёданс довели до слёз
Фото: РИА Новости
Эвелина Блёданс заявила в Instagram, что её «очень сильно обидели». Актриса не написала, что произошло, но пожаловалась, что не умеет постоять за себя.
28 января Блёданс опубликовала короткий видеоролик, на котором она молчит, смотрит в сторону и пытается сдержать слёзы. В посте она написала, что вчера ее сильно обидели и унизили ее достоинство.

«Сделали это через маленького по должности человека, на которого и посыпались все шишки», — пояснила она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим ред.).

Актриса подчеркнула, что «стиснув зубы и слёзы без скандалов» вышла из ситуации, «не сея негатив». При этом она констатировала, что является мягкой женщиной», не способной бороться за себя, но за детей готова «рвать». В этом случае, по словам актрисы, она проглотила обиду.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Эвелина Блёданс обвинила Алексея Панина в том, что когда умирала его мать, он «бухал, и ему всё было по фигу». В ответ актер разразился гневной тирадой в адрес артистки. Он пообещал «харкнуть в рожу» Бледанс при встрече и дал ей нецензурную отповедь, назвав «гнидой» и «мразотой».
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Алексей Панин
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