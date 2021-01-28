Блёданс довели до слёз 

Эвелина Блёданс заявила в Instagram, что её «очень сильно обидели». Актриса не написала, что произошло, но пожаловалась, что не умеет постоять за себя.

28 января Блёданс опубликовала короткий видеоролик, на котором она молчит, смотрит в сторону и пытается сдержать слёзы. В посте она написала, что вчера ее сильно обидели и унизили ее достоинство.

«Сделали это через маленького по должности человека, на которого и посыпались все шишки», — пояснила она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим ред.).

Актриса подчеркнула, что «стиснув зубы и слёзы без скандалов» вышла из ситуации, «не сея негатив». При этом она констатировала, что является мягкой женщиной», не способной бороться за себя, но за детей готова «рвать». В этом случае, по словам актрисы, она проглотила обиду.