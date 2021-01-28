Затравкин заявил о готовности стать спермодонором для Бузовой

Сын художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин признался в симпатии к Ольге Бузовой и предложил стать отцом ее ребенка.

Затравкин назвал трагедией расставание Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном

«Трагедия, что мужчина, встретив женщину, не находит нужных слов и не совершает поступков, чтобы ее удержать. Или еще хуже — решает бросить ее. Это подло и низко! Даже если Ольга ушла первой, в этом тоже вина Давы», — заявил Лука «Собеседнику».

Пианист сообщил, что Ольга Бузова нравится ему «все больше и больше», и он не против стать ее избранником.

«Наше счастье вполне возможно, но нам надо пообщаться. Я не исключаю, что Ольга может завоевать мое сердце — большое и трепещущее, хоть оно в данный момент и занято», — сказал Затравкин.

По словам музыканта, он готов отдать Бузовой свое семя, если она решит обзавестись потомством. Затравкин напомнил, что не так давно заморозил свой биоматериал. Он подчеркнул, что до сих пор отказывал всем желающим воспользоваться его семенем, но для Бузовой готов сделать исключение.

Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о разрыве с возлюбленным — блогером Давидом Манукяном. Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее возлюбленный «творит страшные и не понятные вещи».