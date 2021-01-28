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Стендапер Руслан Белый пошутил о женах Шаляпина на похоронах артиста 

Вероника Полынина 47 минут назад
Руслан Белый пошутил о женах Шаляпина на похоронах артиста
Фото: Instagram
. Комик Руслан Белый выступил с небольшим стендапом на церемонии прощания со своим коллегой Александром Шаляпиным, пишет «Телепрограмма».

«Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. А вообще у него всего было много: много татуировок, много шуток, много классных жен», — пошутил Белый у гроба товарища.

После этого слово взяла мать Александра Шаляпина. Она отметила, что все Шаляпины — в душе артисты. По ее словам, она была против этой профессии, но ее сын сам выбрал свой путь.

«Все жены его безумно любили! Театр тоже любил. Костя Райкин как-то сказал, что ему надо дикцию менять. И он изменил. Жизнь у него была очень счастливая, он объездил весь мир», — сказала она.

Как сообщал «Рамблер», тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина было обнаружено в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством. Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью.
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Шоу-бизнес , Александр Шаляпин , Руслан Белый
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