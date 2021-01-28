Джигурда заявил о личной заслуге в «сокращении срока» Ефремова

«Я горжусь, что встал на защиту (Михаила Ефремова — прим. ред.), и тот результат, который мы получили, достигнут во многом благодаря мне», — похвалился Джигурда.

Ведущая Алена Жигалова заметила, что результат вряд ли можно назвать положительным, потому что «Михаил сидит».

«Что ты лепишь? Что ты лепишь, б***? Ты когда будешь программу показывать, он к тому времени уже выйти может или объявят уже амнистию», — ответил на это Джигурда.

Он назвал Ефремова «братом по духу», «гениальным артистом, „но не воином“, поэтому, по словам Джигурды, он взялся защищать его в публичном пространстве.

Как писал „Рамблер“, Никита Джигурда продолжает настаивать на том, что Михаила Ефремова подставили. По его словам, артист вместе с единомышленниками устроил „бунт“ в театре „Современник“, который пошел вразрез с интересами неких „личностей“. Именно они якобы выставили его крайним в смертельном ДТП, привезя на место аварии уже после столкновения автомобилей. У Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке, считает Джигурда.