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Москва

Джигурда заявил о личной заслуге в «сокращении срока» Михаила Ефремова 

Вероника Полынина 1 час назад
Джигурда заявил о личной заслуге в «сокращении срока» Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда заявил, что сыграл важную роль в том, что его коллеге Михаилу Ефремову сократили срок заключения. Об этом он сообщил в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!».

«Я горжусь, что встал на защиту (Михаила Ефремова — прим. ред.), и тот результат, который мы получили, достигнут во многом благодаря мне», — похвалился Джигурда.

Ведущая Алена Жигалова заметила, что результат вряд ли можно назвать положительным, потому что «Михаил сидит».

«Что ты лепишь? Что ты лепишь, б***? Ты когда будешь программу показывать, он к тому времени уже выйти может или объявят уже амнистию», — ответил на это Джигурда.

Он назвал Ефремова «братом по духу», «гениальным артистом, „но не воином“, поэтому, по словам Джигурды, он взялся защищать его в публичном пространстве.
Как писал „Рамблер“, Никита Джигурда продолжает настаивать на том, что Михаила Ефремова подставили. По его словам, артист вместе с единомышленниками устроил „бунт“ в театре „Современник“, который пошел вразрез с интересами неких „личностей“. Именно они якобы выставили его крайним в смертельном ДТП, привезя на место аварии уже после столкновения автомобилей. У Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке, считает Джигурда.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
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