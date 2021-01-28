Краско вылечился от COVID-19

«У меня уже есть антитела, я полностью здоров. На следующей неделе мне сделают повторный тест на коронавирус, чтобы проверить на всякий случай мое здоровье», — рассказал Краско.

В октябре 2020 года 90-летний Иван Краско заболел коронавирусом. Артист почувствовал себя плохо в театре и начал задыхаться. Тест показал, что у актера COVID-19. От госпитализации Краско отказался, заявив, что чувствует себя хорошо. Позже артист признался, что перенес коронавирус в легкой форме.

Краско снялся более чем в шестидесяти фильмах, в том числе «Принц и нищий», «Блокада», «Конец императора тайги», «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», а также в сериалах. С 1965 года актер работает в театре имени Комиссаржевской в Петербурге.