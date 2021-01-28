Киркоров пообещал Литве «большие проблемы» из-за запрета на въезд 

«Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — заявил Киркоров.