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Киркоров пообещал Литве «большие проблемы» из-за запрета на въезд 

Вероника Полынина 40 минут назад
Киркоров пообещал Литве «большие проблемы» из-за запрета на въезд
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров пообещал Литве большие проблемы из-за запрета на въезд в страну, сообщает РИА «Новости».
Российский исполнитель намерен судиться с властями прибалтийской республики из-за нарушения его прав.

«Запретили въезд и запретили — это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», — заявил Киркоров.

Как писал «Рамблер», миграционная служба Литвы по запросу МИД с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет. В литовском МИД ранее объясняли, что Киркоров во время посещения Крыма неоднократно «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
По мнению министерства, Россия использует некоторых своих граждан, чтобы распространять свою внешнюю политику и влиять на народ Литвы.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что певец намерен обжаловать решение «в европейских судах».
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , МИД , ЕС , РИА Новости
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