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Михаил Ефремов устроился на работу в колонии и сравнил себя с Зевсом 

Lenta.ru 55 минут назад
Ефремов сравнил себя с Зевсом в колонии
Фото: РИА Новости
Отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области актер Михаил Ефремов устроился работать в пошивочный цех и сравнил себя с Зевсом. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, актер относится к новой специальности с юмором и шутит, что в цехе он играет роль Зевса — мечет молнии, правда в одежду. Большую часть свободного времени актер по-прежнему посвящает чтению.
Ранее сообщалось, что сын Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов, впервые подробно прокомментировал смертельное ДТП с участием отца. По его словам, он не знает, смог бы ли простить человека, который убил его родственника. Однако через несколько дней Никита Ефремов отправился к отцу домой, чтобы сказать, что он любит его, несмотря ни на что.
Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Белгородская Область
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