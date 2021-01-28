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«Сидим в тылу»: Максакова осудила российских артистов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Сидим в тылу»: Максакова осудила российских артистов
Фото: РИА Новости
Российским артистам не стоит жаловаться на безденежье, так как они, в отличие от медиков, «сидят в тылу», а не находятся на передовой. Об этом «Собеседнику» заявила оперная певица Мария Максакова.
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева.
На днях певица впервые за несколько лет приехала в Москву. В Россию ее привела необходимость участвовать в судебной экспертизе по разбирательству с бывшим бизнес— партнером ее покойного мужа по поводу квартиры в Москве.
Максакова отметила, что не поддерживает жалующихся на безденежье из-за коронавируса российских артистов.

«Мы сидим в тылу и недовольны, а медики сражаются на передовой. Артист — это баловень судьбы! С ним занимаются педагоги, ему шьют красивые наряды, он выходит на сцену и получает восторженные отзывы», — отметила она.

По мнению оперной певицы, то, что заработка нет, это, конечно, проблема, но «жаловаться и стонать смысла нет».

«Страдают не только артисты, но и развлекательные заведения, рестораны, туристические бюро… Надо искать другие приложения своему творчеству», — уверена она.

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Шоу-бизнес , Мария Максакова-Игенбергс
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