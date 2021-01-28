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«Как бы богиня держала себя в форме?»: Джигурда высказался о «пьянстве» Волочковой 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Джигурда опроверг «пьянство» Волочковой
Фото: globallookpress.com
В свежем интервью актер Никита Джигурда прокомментировал свои отношения со скандальной балериной Анастасией Волочковой. 59-летний мужчина признался, что на их знаменитом «пьяном видео» оба артиста играли и эпатировали публику, выпив совсем чуть-чуть на дне рождения друга. Актер рассказал, что они нередко так «хулиганят»: сначала его жена Марина Анисина звонит Волочковой и договаривается о том, как на этот раз старые друзья будут «шалить». Результатом может стать фотосессия в постели или смелый танец Анастасии и Никиты. Но все эти выходки Джигурда называет спектаклем или «троллингом высочайшего порядка».
Актер заверил, что никогда не видел Волочкову в чрезмерно пьяном состоянии, тем самым ответив на слухи, что балерина является большой любительницей выпить.

«Я знаю, как Настя каждое утро становится к станку. Если бы все, что о ней говорят, было правдой, как бы богиня вообще держала себя в форме?» — сказал Джигурда в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Мужчина уверен, слухи о пьющей Волочковой — это информационный заказ ее бывшего возлюбленного, который якобы обиделся на то, что балерина ушла от него, не пожелав быть одной из многочисленных избранниц.
В том же интервью Джигурда поставил себя, Волочкову и Алексея Панина в один ряд, как звезд, которых называют фриками. Про себя актер добавил, что он осознанно спустили с высоты почетного звания артист в «ад шоу-бизнеса», чтобы играть по своим правилам.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Алексей Панин , Марина Анисина
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