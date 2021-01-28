Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным

В Москве сегодня прощаются с актером и стендап-комиком Александром Шаляпиным. О его уходе из жизни стало известно 25 января. Проводить в последний путь 41-летнего коллегу пришел Руслан Белый.
«Я думаю, у Санька, невзирая на тот короткий срок, всего было много. У него много было татуировок, у него много было классных шуток, у него много было жен и благодаря его образу жизни у него много было классных историй, которые останутся с нами, » — сказал в своей прощальной речи артист «Comedy Club».
Шаляпин известен российскому телезрителю как участник Stand Up Show. Кроме того, в послужном списке актера более 50 киноролей, в том числе в сериале «Глухарь-2» и фильме «Бумер-2».