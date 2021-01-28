Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Руслан Белый простился с Александром Шаляпиным и попал на видео 

Алевтина Жаркова 21 минуту назад
В Москве сегодня прощаются с актером и стендап-комиком Александром Шаляпиным. О его уходе из жизни стало известно 25 января. Проводить в последний путь 41-летнего коллегу пришел Руслан Белый.

«Я думаю, у Санька, невзирая на тот короткий срок, всего было много. У него много было татуировок, у него много было классных шуток, у него много было жен и благодаря его образу жизни у него много было классных историй, которые останутся с нами, » — сказал в своей прощальной речи артист «Comedy Club».

Шаляпин известен российскому телезрителю как участник Stand Up Show. Кроме того, в послужном списке актера более 50 киноролей, в том числе в сериале «Глухарь-2» и фильме «Бумер-2».
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Александр Шаляпин , Руслан Белый
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение