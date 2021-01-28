Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным

«Я думаю, у Санька, невзирая на тот короткий срок, всего было много. У него много было татуировок, у него много было классных шуток, у него много было жен и благодаря его образу жизни у него много было классных историй, которые останутся с нами, » — сказал в своей прощальной речи артист «Comedy Club».