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«Как крыса»: Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным 

РИА Новости 25 минут назад
Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным
Фото: РИА Новости
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко раскритиковал Сергея Шнурова, написавшего заявление в полицию на Иосифа Пригожина.
Ранее адвокат музыканта Алексей Добрынин сообщил, что Шнуров обратился в правоохранительные органы из-за "угроз" со стороны продюсера и мужа певицы Валерии.

"Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу", — написал Разин в Instagram.

Он призвал Шнурова "жить спокойно" и прекратить оскорблять и унижать людей.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , МВД
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