Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным

"Я всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу", — написал Разин в Instagram.

Он призвал Шнурова "жить спокойно" и прекратить оскорблять и унижать людей.

Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера о бедственном положении артистов из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Шнуров в стихах назвал продюсера цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Пригожин в ответ написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.