Жена потребовала отдать ей спрятанные Ефремовым деньги

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова потребовала отдать ей деньги, запертые им в банковской ячейке, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Кругликова требует от отбывающего тюремное наказание актера подписать передачу прав на ячейку со спрятанными деньгами, однако он отказывается.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.