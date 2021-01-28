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Москва

Жена Ефремова потребовала отдать ей спрятанные актером деньги 

Газета.Ru 1 час назад
Жена потребовала отдать ей спрятанные Ефремовым деньги
Фото: РИА Новости
Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова потребовала отдать ей деньги, запертые им в банковской ячейке, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что Кругликова требует от отбывающего тюремное наказание актера подписать передачу прав на ячейку со спрятанными деньгами, однако он отказывается.
22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.
Ефремов заболел в колонии
Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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