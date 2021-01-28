Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Выберите регион
Москва

Киркоров обещал взять «Евровидение» измором 

Мария Иванова 2 часа назад
Киркоров вошел в команду Молдавии на «Евровидении-2021»
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров вошел в команду певицы Натальи Гордиенко, которая представит Молдавию на «Евровидении-2021» в Роттердаме. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с @natalitsa от Молдовы», — заявил Киркоров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Киркорова, международная команда Гордиенко «готовит очень сладкую премьеру».

«Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчёт…» — написал певец.

Сам Киркоров участвовал в «Евровидении» в 1995 году, заняв 17-е место. Затем он работал с участниками конкурса от Белоруссии Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с группой из Молдавии DoReDoS, украинкой Ани Лорак, россиянином Сергеем Лазаревым и другими артистами.
Как писал «Рамблер», Киркоров заявлял, что ничего не получает за свою работу с участниками «Евровидения» — конкурс просто доставляет ему удовольствие.

«Я волонтер этого конкурса, работаю бесплатно. Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет», — отмечал артист.

Киркоров обещал взять «Евровидение» измором. По словам певца, если бы Лазарев победил в 2019 году, он считал бы свою миссию выполненной.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Комментарии 13
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Наталья Гордиенко , Сергей Лазарев , Анжелика Агурбаш , Дмитрий Колдун
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
01:13
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
В мире
Москвича, избившего собаку, показали на видео
02:08
Москвича, избившего собаку, показали на видео
Происшествия
Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ
01:43
Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение