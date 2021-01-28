Киркоров вошел в команду Молдавии на «Евровидении-2021»

«Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с @natalitsa от Молдовы», — заявил Киркоров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Киркорова, международная команда Гордиенко «готовит очень сладкую премьеру».

«Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчёт…» — написал певец.

Как писал «Рамблер», Киркоров заявлял, что ничего не получает за свою работу с участниками «Евровидения» — конкурс просто доставляет ему удовольствие.

«Я волонтер этого конкурса, работаю бесплатно. Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет», — отмечал артист.

Киркоров обещал взять «Евровидение» измором. По словам певца, если бы Лазарев победил в 2019 году, он считал бы свою миссию выполненной.