Киркоров вошел в команду Молдавии на «Евровидении-2021»

Певец Филипп Киркоров вошел в команду певицы Натальи Гордиенко, которая представит Молдавию на «Евровидении-2021» в Роттердаме. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
«Да! Теперь официально! Мы едем покорять Евровидение 2021 вместе с @natalitsa от Молдовы», — заявил Киркоров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам Киркорова, международная команда Гордиенко «готовит очень сладкую премьеру».
«Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчёт…» — написал певец.
Сам Киркоров участвовал в «Евровидении» в 1995 году, заняв 17-е место. Затем он работал с участниками конкурса от Белоруссии Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш, с группой из Молдавии DoReDoS, украинкой Ани Лорак, россиянином Сергеем Лазаревым и другими артистами.
Как писал «Рамблер», Киркоров заявлял, что ничего не получает за свою работу с участниками «Евровидения» — конкурс просто доставляет ему удовольствие.
«Я волонтер этого конкурса, работаю бесплатно. Мне просто нравится, да и кураж победить не оставляет», — отмечал артист.
Киркоров обещал взять «Евровидение» измором. По словам певца, если бы Лазарев победил в 2019 году, он считал бы свою миссию выполненной.