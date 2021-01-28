Врач заявила, что Началову можно было спасти

Певица Юлия Началова могла бы не умереть молодой, если бы врачи жестче предупредили ее о рисках. Об этом врач Ида Орадовская заявила в ходе документального фильма Первого канала.

В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. На днях на шоу «Док-ток» на Первом канале был показан двухсерийный фильм «Подлинная история Юлии Началовой», созданный в соавторстве с родителями певицы к ее 40-летию.

В ходе него стало известно, что в 2007 году Началова сделала пластическую операцию по изменению формы груди в Лос-Анджелесе. После этого у нее развился сепсис, и ее прооперировали вновь. Также певица страдала анорексией. Та вызвала у нее диабет, а позже — диабетическую гангрену.

Орадовская, доктор медицинских наук, выразила уверенность, что Началову лечили правильно и предупреждали о рисках. Она высказала мнение, что, будь врачи жестче по отношению к певице, была бы вероятность, что та не недооценила бы серьезность своего состояния и не умерла.