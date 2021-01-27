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Москва

Алибасов попал в реанимацию после пьянки с Федосеевой-Шукшиной 

Елена Прошина 43 минуты назад
Сын Алибасова рассказал, как продюсер попал в реанимацию
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов-младший рассказал СМИ, почему его отец сразу после праздников оказался в больничной палате. По его словам, всему виной затяжная вечеринка в компании супруги Лидии Федосеевой Шукшиной, сообщает Teleprogramma.pro.
В настоящее время продюсер группы «На-На» жив-здоров, отметил его сын. Он отметил, что за время после новогодних каникул его отец успел полежать в реанимации. Всё потому, что ему строго-настрого запрещено употреблять алкоголь и курить сигареты, а Алибасов нарушил оба запрета, когда в своей квартире ушел в загул вместе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Все новогодние праздники пили вино, отдыхали. Я вытащил целый мешок из дома бутылок с вином. Он (Алибасов) даже курить начал сигареты», — посетовал сын продюсера.

В итоге у Алибасова нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти. Музыкальный деятель оказался в критическом состоянии, и его решено было госпитализировать. В настоящее время кровообращение пришло в норму, мозговая деятельность восстанавливается. Алибасов-младший полагает, что отца выпишут 2 февраля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина забила тревогу. Она потеряла своего законного супруга Бари Алибасова, который пропал из виду после новогодних каникул. Артистка предположила, что Алибасов-младший заточил отца в квартире из-за того, что у пары начали налаживаться отношения после совместной встречи Нового года. Якобы продюсер даже решил отказаться от претензий на московскую квартиру актрисы, что не понравилось его сыну.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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