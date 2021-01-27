Стали известны подробности раздела имущества Пелагии и Телегина

Певица Пелагея уверена, что ее бывший муж хоккеист Иван Телегин скрывает свои доходы, а ее мама даже наняла детективов, чтобы отыскать спрятанное имущество. Об этом газете «Комсомольская правда» заявила близкая подруга спортсмена.

Как сообщал «Рамблер», Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. СМИ отмечали, что причиной развода стала измена спортсмена. В свою очередь Пелагея заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее певица обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь, а ее представители рассказали, что Телегин никак не участвует в воспитании ребенка.

Сейчас Телегин выплачивает бывшей жене на содержание общей дочери Таисии почти 800 тысяч рублей в месяц. При этом, по словам подруги хоккеиста, раздел имущества между бывшими супругами все еще продолжается.

«На сегодняшний день Ваня отдал Пелагее квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» и половину денег от проданного Bentley Continental GT. А вот ситуация по загородному дому на Новой Риге еще в процессе решения», — рассказала она.

По ее словам, Телегин взял на себя содержание дома и погашение ипотеки на него, а также платит зарплату няне дочери.

«Но Пелагея выдвинула новые условия. Она попросила Ивана купить машину для дочери (…) Она обвинила Ваню в финансовых махинациях. Ее мать даже якобы нанимала детективов, чтобы разыскать «спрятанное» имущество Телегина. Такие слухи во всяком случае ходили в спортивной тусовке. Пелагея подозревает, что Иван переписал часть активов на своих друзей», — утверждает близкая знакомая хоккеиста.

Она отметила, что брак Пелагеи и Телегина распался из-за слишком властного характера певицы, и высказала мнение, что «семейные распри даже после развода еще не скоро утихнут».