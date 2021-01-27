В Сети показали, как живет София Ротару 

Журналисты издания Страна.ua сняли на видео роскошный особняк под Киевом , в котором в настоящее время живет София Ротару . Дом находится на участке площадью 1412 квадратных метров.

Владения певицы расположены в посёлке Пятихатки в непосредственной близости от Днепра. Отсутствие личного выхода к реке компенсировано обилием зелени: дом находится в сосновой роще, вдали от оживленной трассы. Артистка вдобавок разбила у дома большой сад, где высадила голубые ели, туи и другие вечнозеленые деревья.

Ротару приобрела недвижимость 15 лет назад. Изначально на участке стоял деревянный дом, который певица обложила кирпичом, придав ему причудливую форму. На момент появления в поселке журналистов над каминным залом шёл дым, а во дворе был припаркован Range Rover.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что Ротару выставила на продажу отель Villa Sofia в Ялте. Артистка хочет за него 25 миллионов долларов. Гостиница продается со всей мебелью и оборудованием. В вилле всего 12 номеров. Аренда самого дешевого обойдется в 16 тысяч рублей в сутки, самого дорогого — в 80 тысяч рублей. Также известно, что певица планирует продать свою ялтинскую дачу.