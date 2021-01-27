Екатерина Андреева показала себя голой в бане 

Ведущая новостной программы на Первом канале Екатерина Андреева показала подписчикам в Instagram , как отдыхает после «эфирной» недели. По сложившейся традиции журналистка отправляется в баню.

На фото, которое было опубликовано 26 января, Андреева изображена лежащей на еловом лапнике с мокрыми волосами. Она сравнила свой поход в баню с «набегом» Конька-Горбунка, который «хлестанул хвостом … по чему надо, и понеслась душа в Рай». Телеведущая подчеркнула, что водные процедуры для нее — верный способ избавиться от стресса.

«И пар, и веники из пихты и эвкалипта, донник в носик, грейпфрут на все остальное и чан с ароматной водой и сеновал и чаи с вареньем из шишек-все пошло на пользу», — перечислила она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Андреева добавила, что у нее после бани голова становится ясной, и появляется защита от «мерзости», которая не может прицепиться, «как бы того не хотела».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Екатерина Андреева рассказала подписчикам в Instagram, когда закончится пандемия. Она заявила, что «вся хмарь рассеется как дым 21 марта». По ее словам, так «говорят звезды» и древние мудрецы, записавшие свои умозаключения на санскрите: они отмечали, что периоды, когда «какая-то муть возникает и уходит в никуда», возникают раз в 60 лет.