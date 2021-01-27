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«Слишком откровенно»: Ефремов снялся обнаженным в сериале «Полет» 

Елена Прошина 1 час назад
Ефремов снялся обнаженным в сериале «Полет»
Фото: РИА Новости
Актер Никита Ефремов появился в сериале «Полет» голым, что вызвало критику у пользователей соцсетей. Об этом пишет «СтарХит».
По данным издания, по сюжету шесть главных героев сериала чудом избегают смерти. Они опаздывают на рейс самолета, который в дальнейшем терпит крушение. В первой серии герой Никиты Ефремова не только разгуливает голым, но и занялся сексом с героиней Оксаны Акиньшиной.
Откровенные кадры вызвали недоумение у пользователей соцсетей.

«Не для того я включала новый сериал, чтобы видеть достоинство Никиты во всей красе»; «Мне показалось слишком откровенно. Зачем нужно было все это показывать?»; «В сериале очень много обнаженки, а вот с сюжетом проблемы», — отметили зрители.

«Рамблер» писал, что ранее Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием его отца, актера Михаила Ефемова. По его словам, когда он узнал о столкновении на Смоленской площади в Москве, ему «было очень больно».
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года. Актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Апелляционный суд смягчил наказание до 7,5 лет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Никита Ефремов , Оксана Акиньшина , ФСИН , StarHit
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