Ефремов снялся обнаженным в сериале «Полет»

«Не для того я включала новый сериал, чтобы видеть достоинство Никиты во всей красе»; «Мне показалось слишком откровенно. Зачем нужно было все это показывать?»; «В сериале очень много обнаженки, а вот с сюжетом проблемы», — отметили зрители.