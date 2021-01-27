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Дроздов завел страницу в TikTok 

Вероника Полынина 45 минут назад
Дроздов завел страницу в TikTok
Фото: РИА Новости
Телеведущий, ученый-зоолог, путешественник и популяризатор науки Николай Дроздов завел страничку в TikTok и опубликовал первое короткое видео.
На записи ученый приветствует аудиторию, а фоном играет музыка из передачи «В мире животных», ведущим которой он был более 40 лет.
Видео 83-летнего тиктокера уже собрало более 56 тысяч просмотров и почти пять тысяч комментариев. На страничку Дроздова подписались более 25 тысяч человек.
Ранее «Рамблер» писал, что Николай Дроздов рассказал, что ушел из программы «В мире животных» из-за опасений, что, если с ним что-то случится, передачу закроют. По его словам, он начал готовить нового ведущего из юного корреспондента «В мире животных» Алексея Лапина — сына сотрудников передачи.
В 2018 году Дроздов покинул программу, а в конце 2019 года съемки «В мире животных» были приостановлены на неопределенный срок.
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Шоу-бизнес , Алексей Лапин , Николай Дроздов
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